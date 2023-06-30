Дело о найденном на виадуке мужчине: днем ранее он был в больнице с тяжкими травмами
Foto: DELFI

В Торнякалнсе в среду было найдено тело мужчины средних лет, у которого констатировали телесные повреждения. Его друг рассказал, что днем ранее мужчина, скорей всего, пострадал в драке, и был помещен в больницу, а затем самовольно покинул палату.

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По информации Degpunktā, тело обнаружили на виадуке, расположенном на улице Алтоновас. Как выяснилось, мужчина проживал неподалеку от места происшествия.

Местные жители рассказали, что погибший был тихим, спокойным человеком. У него не было ни жены, ни детей, 17 лет он делил дом с другом Гунаром. Тот пояснил, что днем ранее его друг вернулся домой весь в крови. После этого он отправился в больницу, откуда на следующий день, вероятней всего, выписался и ушел.

Полиция начала уголовный процесс по факту нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть.

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