Дело о найденном в квартире мертвом мальчике: полиция пока не раскрывает причины смерти

Курземское региональное управление Госполиции получило результаты экспертиз в связи со смертью двухлетнего мальчика в конце декабря 2021 года. Однако в интересах следствия причины смерти не разглашаются.

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Как отмечает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-секретаря Курземского регионального управления полиции Мадарц Шершневу, в отношении подозреваемого все еще в силе мера пресечения в виде содержания под стражей, а следствие продолжается по ч.3 ст.125

Уголовного закона Лавии: за умышленное нанесение телесных повреждений, что по невнимательности виновного стало причиной смерти пострадавшего.

Ранее уже сообщалось, что утром 31 декабря 2021 года полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в одной квартире в Лиепае найдено телосложения двухлетнего ребенка с многочисленными кровоизлияниями на теле.

По подозрению, возможно, в избиении до смерти мальчика, был задержан сожитель матери ребенка. Мужчина и ранее попадал в поле зрения полиции за преступные деяния имущественного характера.

Незадолго до происшедшего, а именно, 21 декабря, в ответственные службы из детского сада, который посещал пятилетний брат погибшего мальчика, сообщали о возможном насилии в семье. Мальчик жаловался о своей антипатии в отношении сожителя матери.