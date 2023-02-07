Дело о нападении на полицейских: хулиган угрожал газовым оружием и предупреждал о "бомбе"

Прокурор направил в суд уголовное дело о нападении на сотрудников муниципальной полиции, находящихся при исполнении.

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Согласно обвинительному заключению, 19 января 2023 года инспекторы Саласпилсской муниципальной полиции получили вызов на семейный конфликт.

Ранее Госполиция приняла решение, на основании которого главе семейства запрещалось находиться в доме, однако тот его проигнорировал.

Когда в квартиру явились сотрудники муниципальной полиции, он взял газовое оружие, зарядил его, оттянув затвор, и направил на одного из инспекторов. Однако мужчина не мог произвести выстрел, потому что затвор оставался в крайнем заднем положении.

Как отмечают в прокуратуре, продолжая наводить газовый пистолет в сторону инспектора муниципальной полиции, обвиняемый потребовал, чтобы другие полицейские опустили оружие, после чего указал, что у ее ног якобы находится бомба.

После неоднократных призывов полиции бросить оружие и поняв, что газовое оружие не пригодно для стрельбы, обвиняемый сложил его на землю.

Дело передано на рассмотрение в Рижский районный суд.