Дело о наркотиках в посылках из Нидерландов передано в прокуратуру

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (VID) передала в прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении 25-летнего мужчины, который неоднократно получал из Голландии наркотические вещества.

По данным VID, в 2018 году следователи объединили в одно делопроизводство еще 26 уголовных процессов, начатых по факту контрабанды наркотических и психотропных веществ из Нидерландов.

Следствие установило, что всего в 26 посылках изъяли 0,73 гр амфетамина, 0,75 гр гашиша, 1,05 гр марихуаны и 153 таблетки MDMA. Наркотики мужчина заказывал на сайтах, а затем получал их по почте.