Дело о насилии над детьми: от работы отстранены двое сотрудников детского дома (ОБНОВЛЕНО)

В Даугавпилсском семейном доме Pīlādzis, где, по неофициальной информации, выявлены случаи насилия в отношении детей, от работы отстранены двое сотрудников, сообщила руководитель Даугавпилсского сиротского суда Элита Праневска.

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По ее словам, она не имеет права раскрывать информацию о случившемся. В соответствии с законом о защите детей, Сиротский суд проинформировал о случившемся полицию, Инспекцию по защите прав детей, а также самоуправление.

Как уже сообщалось, в связи с выявленными нарушениями Даугавпилсская городская дума уволила главу Даугавпилсской социальной службы Ливию Дрозду. Доклад о ситуации, подготовленный рабочей группой, рассматривался в минувший четверг на закрытом заседании.

"Депутаты пришли к выводу, что со стороны главы социальной службы был недостаточно организован контроль", — заявил Латвийскому радио начальник юридического отдела Даугавпилсской городской думы Руслан Голованс.

Госполиция подтвердила, что в связи с ЧП проведена ведомственная проверка, дело было передано в Инспекцию по защите прав детей.