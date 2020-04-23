Дело о незаконном воздействии на сотрудников спецслужбы в Литве: суд не разрешил арестовать бизнесмена

В четверг участковый суд Вильнюса не разрешил арестовать задержанного в досудебном расследовании о незаконном воздействии на сотрудников Службы спецрасследований (ССР) предпринимателя, акционера компании Solis tribus Антанаса Петрошюса, сообщила BNS представитель суда Риманте Краулише.

По ее словам, прокуроры просили арестовать подозреваемого на один месяц. Они обосновывали свою просьбу тем, что Петрошюс может сбежать и скрываться или же препятствовать расследованию.

"Судья принял решение, что оснований для ареста подозреваемого нет, так как у подозреваемого есть социальные связи в Литве и в другом досудебном расследовании в его отношении уже избраны меры пресечения. А что касается препятствования, то (…) установлено, что не представлено никаких реальных данных о том, как он мог бы препятствовать", — сказала Краулише.

В четверг утром суд отклонил просьбу прокуроров арестовать адвоката Гедрюса Данелюса, подозреваемого в незаконном воздействии на руководство Службы спецрасследований (ССР). В его отношении прокуроры избрали более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде. Данелюс является одним из защитников предпринимателя, акционера компании Solis Tribus Петрошюса в проводимом ССР расследовании о Национальном центре крови (НЦК). В нем Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям.

Два других задержанных в рамках досудебного расследования о воздействии на ССР адвоката — Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас — освобождены из-под ареста в среду, после допросов под подписку о невыезде.

Во вторник были задержаны три вильнюсских адвоката (партнер адвокатской конторы WINT law firm Данелюс, адвокаты профессионального сообщества Intra lex Ракаускас и Баронас) и один предприниматель (Петрошюс) в рамках расследования попытки незаконного воздействия на главу ССР Жидрунаса Барткуса и следователя Вилию Кербелене, которая проводит досудебное расследование в деле о НЦК.

У подозреваемых была найдена собранная личная и служебная информация о сотруднике ССР. Есть подозрения, что при помощи собранных личных и служебных данных могли предприниматься попытки добиться того, чтобы высокопоставленные сотрудники ССР приняли благоприятные для предпринимателя решения в досудебном расследовании по делу о НЦК.

Полученное BNS определение суда показало, что предъявленные адвокату Данелюсу подозрения связаны с его намерениями использовать компрометирующую информацию о сотруднике криминальной разведки ССР Ренатасе Мартишюсе.

Прокуратура утверждает, что адвокат угрожал сотрудникам правоохраны, сам адвокат говорит, что только выполнял свою обязанность информировать о незаконных действиях сотрудника ССР. В интервью BNS Данелюс сказал, что ССР своими действиями "послужила перераспределению определенного рынка — передаче от одного предпринимателя другому".

"Латвийский предприниматель был заинтересован, чтобы этот рынок был отнят у литовского предпринимателя, и он добился этого руками ССР", — сказал адвокат.

В деле о НЦК подозрения предъявлены двум фигурантам — акционеру Solis Tribus Петрошюсу и бывшему руководителю центра Йоланте Бикульчене.

Бикульчене покинула руководящий пост после предъявления подозрений в коррупции два года назад. По последним данным, Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям, а Бикульчене — в злоупотреблениях. Есть подозрения, что бывшая руководитель НЦК вместе с сообщниками стремилась захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве, а также поставки препаратов крови учреждениям здравоохранения Литвы, вытеснив зарубежных конкурентов. Сама Бикульчене эти подозрения отрицает.