Дело о пантере, содержавшейся в элитной квартире, направлено в суд

Прокуратура передала в Рижский районный суд материалы дела, в рамках которого два человека обвиняются в нарушении правил торговли дикими животными, находящимися под угрозой исчезновения, и причинении значительного ущерба.

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Согласно обвинительному заключению, один из обвиняемых от имени возглавляемого им общества приобрел особь исчезающего вида Puma concolor у проживающего в Чехии продавца.

После этого пантера была привезена в Ригу и содержалась в жилище другого обвиняемого до 21 февраля 2020 года — в этот день дикое животное изъяли во время обыска. Следствием было установлено, что, пантера, содержавшаяся в неподходящих для нее условиях, представляла серьезную угрозу для владельца и лиц, проживающих в жилище, а также для окружающих.

Как уже сообщалось ранее, в декабре прошлого года за содержание пантеры в квартире жилого дома и за ампутацию ему когтей одного обвиняемого приговорили к штрафу в размере 80 минимальных зарплат (34 400 евро), второго к 420 часам исправительных работ, третьего — к штрафу в размере 47 минимальных зарплат, то есть 20 210 евро.

Рижский Пардаугавский суд утвердил договор по уголовному делу о жестоком обращении с животным и нарушении правил содержания дикого животного.

Данные о том, что в одной из квартир в массиве Skanstes virsotnes содержится черный леопард, поступили в распоряжение полиции от свидетелей. Полиции пришлось привлекать специалистов и с их помощью изъять животное, чтобы затем доставить его в Рижский зоопарк.

По данным полиции, в квартире пантера содержалась в специально оборудованной комнате, а человек, который отвечал за дикое животное, не располагал сертификатом Вашингтонской конвенции о международной торговле исчезающими видами животных и растений или разрешением, подтверждающим легальное происхождение животного.

Как выяснилось, двое из обвиняемых договорились о покупке черного леопарда за 15 000 евро. Выяснив, что леопарду можно ампутировать когти, они нашли человека, который согласился это сделать — это третий обвиняемый в уголовном процессе.

Как пояснил глава правления Рижского зоопарка Ингмарс Лидака, самцу черной пантеры 15 — 16 месяцев, он кастрирован и содержался в клетке, по этой причине у животного избыточный вес.

Также у черного леопарда на лапах ампутированы первые фаланги — кончики пальцев. Подобные операции запрещены на территории Латвии и могут быть расценены как жестокое обращение с животным.

Закон о защите животных запрещает приобретать и держать у себя хищных диких животных.

По данным агентства LETA, обвиняемые — Даце Пунка, Агрис Илгажс и Виктор Герлиньш. Пунка — жена владельца магазина бытовой техники PTA Андрея Пунки. Черный леопард принадлежал ей.

Илгажс — ветеринар, он работает в том числе в клинике и на факультете Ветеринарного факультета Латвийского сельскохозяйственного университета.

Герлиньш, по информации Firmas.lv, некоторое время назад работал в обществе "Элитный кошачий клуб Imperiāls, а до этого фигурировал в СМИ как владелец клуба редких кошек Wild Africa.