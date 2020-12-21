Дело о поджоге магазина направили в прокуратуру: подозреваемые под арестом

Следователи Мадонского участка Видземского регионального управления полиции (ВРУП) завершили расследования дела о поджоге магазина в Вараклянах. В рамках расследования задержаны и помещены под арест двое подозреваемых.

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Как отмечают в полиции, в ходе расследования удалось установить, что 25 сентября двое мужчин (1970 и 1977 г.р.) незаконно проникли в помещения магазина, а затем его подожгли. Известно, что оба подозреваемых ранее

были неоднократно судимы.

В том случае, если их вина будет доказана, поджигателям грозит лишение свободы до 10 лет c последующим пробационным надзором на три года или без него. Дело передано в прокуратуру.