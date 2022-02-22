Дело о погибшей в трагическом ДТП в Плявниеках девочке передано в суд

В суд Латгальского предместья Риги передано дело о трагической аварии, которая произошла в январе 2022 года в микрорайоне Плявниеки, на ул. А. Сахарова. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, совершил ДТП, в результате которого пострадали три человека, а девочка 2013 г.р. от полученных травм скончалась.

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В Генпрокуратуре напомнили, что трагические события произошли 9 января. Водитель, управлявший автомобилем Mercedes Benz, выехал на ул. А.Сахарова и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, на регулируемом переходе сбил членов одной семьи: девочку, ее маму и бабушку. От полученных травм ребенок позже скончался в больнице.

После аварии виновный скрылся с места происшествия, однако благодаря свидетелям и его, и автомобиль, на котором он совершил аварию, удалось найти в одном из дворов в микрорайоне Плявниеки.

В настоящее время виновный находится под арестом.

Прокуратура приносит свои самые глубокие соболезнования семье погибшей девочки.