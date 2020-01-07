Дело о погибшем квадроциклисте: трос через дорогу могли натянуть специально

Трос, послуживший причиной гибели 45-летнего квадроциклиста под Мадоной, мог быть натянут через дорогу специально, чтобы не допустить проезда непрошеных гостей на определенную территорию. Об этом сообщает Degpunktā.

Как уже сообщалось ранее, 5 января на дороге, которая вела из Зелгауски в сторону Гайзинькалнса, произошло трагическое ДТП, в котором погиб водитель, а также получила травмы его пассажирка. По данным полиции, квадроцикл врезался в натянутый через проезжую часть трос.

"Я не могу даже себе представить, что здесь на нашей дороге кто-то мог сотворить подобное. Нет…", — сказал в интервью журналистам местный житель.

Небольшая дорога, на которой разворачивались трагические события, ведет к двум домам, а в конце дороги находится озеро. Одно из хозяйств выглядит заброшенным, втoрое — более ухоженное. Кроме того, там установлена табличка, что ведется видеонаблюдение.

По предположению жительницы соседствующего хутора, возможно, трос натянули, чтобы в эту сторону никто не мог проехать.Полиция продолжает расследование.