Дело о погибшем при рытье траншеи рабочем рассмотрят в суде

В Рижском районном суде на 24 января назначено рассмотрение дела о трагическом инциденте, в результате которого на объекте АО Ceļu pārvalde погиб рабочий.

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Речь идет о ЧП, которое произошло 25 февраля 2019 года, в Саласпилсе, где при рытье траншеи погиб молодой сотрудник. Его завалило землей, поскольку, возможно, края траншеи не было достаточно закреплены.

Ранее сообщалось, что вызов на место происшествия на ул. Маскавас в Саласпилсе был получен в 15.15. На месте было констатировано, что во время работ по рытью траншеи неукрепленная стена траншеи обрушилась на двух рабочих. Один из них погиб, второй пострадал.

Обвинения по этому делу предъявлены четырем лицам.