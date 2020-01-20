Дело о погибшем во время учений бойца спецназа: суд снова оправдал военнослужащего

В январе текущего года в Верховный суд было направлено дело о гибели военнослужащего Отряда специального назначения Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), утонувшего во время учений в Рижском заливе. В октябре 2018 года Рижский окружной суд оставил в силе оправдательный приговор первой инстанции, однако прокурор подал протест, а затем решение обжаловали и потерпевшие.

Как уже сообщалось, 7 мая 2014 года во время плановых занятий в Рижском заливе погиб военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии, еще один военнослужащий был госпитализирован с переохлаждением.

Несчастный случай произошел в Рижском заливе, примерно в 10 милях от ворот Рижского порта, во время тренировки навыков управления лодкой. В лодке находились два человека в индивидуальных средствах спасения.

В ходе расследования трагедии обвинения были предъявлены старшему сержанту Отряде специального НВС: ему инкриминировалось небрежное исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Старший сержант должен был организовать и провести в Даугаве и Рижском заливе занятия повышенной степени опасности: управление определенным типом моторной лодки.

По мнению прокуратуры, обвиняемый пренебрег своими служебными обязанностями, не проверил и не убедился в безопасности гидрокостюма, выбранного военнослужащим. Было установлено, что гидрокостюм оказался велик для солдата, кроме того, у него была повреждена манжета. Также прокуратура считает, что обвиняемый также не убедился в технической исправности моторной лодки, которая оказалась повреждена из-за износа.