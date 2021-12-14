Дело о погибших в Австрии беженцах: в Латвии задержан 19-летний подозреваемый

В октябре 2021 года двое сирийских беженцев были найдены мертвыми в микроавтобусе в австрийской федеральной земле Бургенланд. В ходе операции по поимке нелегальных перевозчиков полиция задержала еще 27 других мигрантов, находившихся в том же автобусе. Спустя полтора месяца в Латвии задержали подозреваемого в контрабанде людьми.

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По данным австрийской прессы, в Латвии задержан 19-летний юноша, подозреваемый в причастности к трагедии, которая произошла в конце октября текущего года недалеко от Зигендорфа. О поимке латвийца в минувший вторник заявили в управлении государственной полиции Бургенланда. По предположению полиции, гражданин Латвии находился за рулем микроавтобуса, перевозившего нелегалов, и успел сбежать.

Сообщается, что 19-летний латвиец перевозил 29 мигрантов (сирийцев и курдов) через границу возле Зигендорфа 19 октября. На тот момент двое сирийцев в возрасте 25-30 лет были уже мертвы. Предполагается, что они могли задохнуться.

В рамках трансграничной полицейской операции в Австрии и Венгрии были задержаны 20 человек, причастных к нелегальным перевозкам сирийских и афганских беженцев. В ходе допросов в деле появилось и имя еще одного подозреваемого — гражданина Латвии. На его задержание был выдан европейский ордер на арест. В полиции Бургенланда заявили, что задержание было проведено в 8 декабря, в Огре.