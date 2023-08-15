Дело о погибших в ДТП отце и дедушке Стакиса: суд оправдал водителя

Рижский окружной суд оставил сегодня без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому был оправдан Леонид Баронс — водитель, сбивший в Юрмале членов семьи бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса. В результате ДТП погибли отец и дедушка экс-градоначальника.

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Полный текст решения будет подготовлен 29 августа, его еще можно обжаловать в Верховном суде.

Ранее уже сообщалось, что в декабре 2018 года, в темное время суток, возле остановки Dzintaru koncertzālе были сбиты четыре человека, на одежде которых не оказалось светоотражающих элементов. Также известно, что они пересекали проспект Межа, на котором в тот момент было интенсивное движение, в неположенном месте. При этом регулируемый пешеходный переход находился рядом.

В результате полученных травм двое пострадавших скончались, а еще двое получили тяжкие телесные повреждения и травмы средней тяжести.