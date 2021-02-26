Дело о похищении и убийстве младенца: в суд пригласят дополнительных свидетелей
Foto: PantherMedia/Scanpix

В Земгальском районном суде продолжается процесс по делу о похищении и убийстве новорожденного ребенка, появившегося на свет в результате домашних родов.

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В пятницу суд решил, что на следующее заседание, которое назначено на 14 апреля, необходимо пригласить дополнительных свидетелей. Дело рассматривает судья Андрис Шкутанс. На первом же заседании было принято решение сделать процесс закрытым.

Суд также рассмотрел вопрос о дальнейшем применении установленной меры пресечения и постановил оставить обвиняемую по стражей.

Как следует из обвинительного заключения, в ночь 4 апреля 2019 года бабушка, у которой есть медицинское образование, приняла роды у внучки на дому, не вызвав бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После этого женщина в припадке гнева забрала ребенка и унесла из дома, где при невыясненных обстоятельствах убила.

Женщине предъявлены обвинения сразу по двум статьям: за похищение и убийство при отягчающих обстоятельствах, если жертва находилась в беспомощном состоянии, а также за надругательство над телом.

В том случае, если суд признает женщину виновной, ей грозит пожизненное заключение.

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LETA

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LETA
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