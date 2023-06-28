Дело о похищении и убийстве заложницы: преступники собирались присвоить себе часть жилого комплeкса в Саулкрасты

Рижская окружная прокуратура передала в Рижский районный суд уголовное дело, в рамках которого двое мужчин обвиняются в том, что в сговоре с еще тремя лицами, в отношении которых начато отдельное делопроизводство, похитили предпринимательницу Ирину Минвалееву с целью вынудить ее передать им свое имущество.

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Также они обвиняются в совершении убийства заложницы. Кроме того, двое мужчин обвиняются в том, что собирались, воспользовавшись доверием жертвы, получить права на принадлежащее ей имущество.

В ходе досудебного следствия было установлено, что летом 2019 года у обвиняемых появилось намерение приобрести часть жилого комплекса Sun Republic в Саулкрасты общей стоимостью 3 708 000 евро. Осуществляя преступный замысел, подсудимые похитили собственницу части жилого комплекса и заставили ее подписать дарственную, по которой она передает указанный жилой комплекс в дар обществу, зарегистрированному на имя одного из обвиняемых. Преступники обещали освободить заложницу сразу же после того, как она подпишет документы.

По данным Госполиции 3 октября 2019 года в 16:10 гражданка Беларуси, предприниматель Ирина Минвалеева вышла из жилого комплекса Sun Republic в Саулкрасты в сопровождении мужчины, предположительно покупателя. С тех пор ее никто не видел.

Как рассказал "Личному делу" управляющий комплексом Sun Republiс Виталий Дрозд, у Ирины Минвалеевой периодически возникали конфликты с мужчиной, который беспокоил жителей комплекса. Как выяснилось, это Сергей Алексеев — политический беженец из России.

Программа "Личное дело" не раз снимала сюжеты про Сергея Алексеева. Один из последних — об угрозах в адрес российского адвоката Алексея Киреева, живущего в Латвии. Уголовное дело в отношении Алексеева было прекращено. В полиции не сочли его угрозы серьезными.

Журналисты "Личного дела" установили, что человек, который на видео покидает комплекс Sun Republic вместе с Ириной Минвалеевой — боец расформированного украинского батальона "Торнадо" Сергей Батяшов. Также, по информации "Личного дела", Сергей Батяшов и еще двое украинских военных приезжали в гости к Сергею Алексееву и покинули Латвию 5 октября, вылетев самолетом в Киев. Сам Алексеев написал об этом у себя в фейсбуке.

Понимая, что заложница не выполнит требований, выдвинутых похитителями, обвиняемые решили убить ее, чтобы скрыть захват заложницы. Подсудимые отвели женщину в место, точно не определенное во время досудебного следствия, вырыли яму и начали ее душить. Когда заложница умерла, подсудимые бросили ее в выкопанную яму, а затем закопали тело.

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Подсудимые, пользуясь тем, что у них остались водительские права и паспорт убитой заложницы, решили, что они лишат прав на ее имущество, то есть найдут нотариуса, который выдаст поддельную доверенность и таким образом они смогут получить права на имущество заложницы. Подсудимые договорились с гражданином Украины об изготовлении поддельной доверенности, которая после ее изготовления была отправлена ​​в Латвию через международную логистическую компанию DHL. Однако в Латвии ее изъяла Госполиция.

Сами подсудимые не признают своей вины в совершении уголовных преступлений и заявляют, что их преследование является "заказным", политизированным и призывающим нанести значительный ущерб отношениям между Латвией и Украиной.

Прокуратура Латвии указала, что благодаря успешному и тесному взаимодействию с Государственной полицией, Национальной полицией Украины и Евроюстом уголовный процесс завершился привлечением указанных лиц к уголовной ответственности, завершением досудебного уголовного процесса и передачей уголовного дела в суд.