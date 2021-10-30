Дело о "покупке воздуха" вместо жилья: из многоквартирного дома выселяют 14 семей с детьми
Foto: Jelena Osipova (InfoLiepaja.lv)

До конца ноября 14 семей с детьми, проживающие в Лиепае, на ул. Леню, 5, должны выселиться из своих квартир. Другого жилья у них нет, поэтому они могут оказаться на улице. Эти драматические события стали стремительно развиваться после того, как дом перешел в собственность самоуправления, однако предшествовала этому очень туманная история, когда вместо жилья люди фактически покупали "воздух".

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Заложники ситуации

"По истечении срока, все имущество, которое находится в здании, будем считать брошенным, и самоуправление будет вправе распоряжаться им на свое усмотрение. Также здание будет ограждено, находиться строго запрещено", — такое предупреждение получили жители в конце октября. На прошлой неделе вокруг дома на улице Леню 5, за одну ночь вырос забор.

По информации новостного портала InfoLiepaja.lv, местные жители считают, что городские власти хотят их запугать: в течение дня возле здания по несколько раз проезжает муниципальная полиция, установили забор и сигнализацию.

"Такое ощущение, что оказывают психологическое давление. Но у них не выйдет. Нам некуда идти и нечего терять. Квартиры купили на свои "кровные", поэтому сдаваться не планируем!", — говорит один из жильцов дома на ул Леню, 5.

"Мы не понимаем, что происходит. В надежде, что это поможет, чтобы получить на время разбирательства хоть какую-то крышу над головой, некоторые из нас попытались оформить статус малообеспеченной семьи. Но складывается ощущение, что самоуправление объявило нам войну. Одинокой маме с двумя детьми отказали в получении статуса из-за того, что у ее бабушки есть машина и пенсия. А мне такой статус на прошлой неделе дали, а буквально на днях позвонили, и сообщили, что лишили. Якобы, я его получила ошибочно. Это очень страшно, когда против тебя система", — говорит женщина, которая сейчас пытается найти хоть какую-то квартиру, куда можно было бы переехать.

Запутанная история

Объявление о продаже квартир на ул. Леню, 5 до сих пор можно найти в интернете. Точно также, наткнувшись на рекламу, лиепайчане решились на покупку квартир у SIA Lēņu nams.

Надо отметить, что полноценными квартирами это назвать сложно — это пустая "коробка", построенная еще в советское время. Даже коммуникации подключены были не сразу, а постепенно. И лестничная клетка до сих пор не доделана — торчат трубы, перила есть не везде. Стоит добавить, что дом так и не сдан в эксплуатацию. Но цена квартир была доступной — на это и "купились".

О том, что компания Leņu nams ликвидирована, жители узнали только этим летом, когда на их счета стали возвращаться деньги, которые они продолжали выплачивать за приобретенное имущество. Они сразу же забили тревогу. И тут выяснилось, что на дом претендует самоуправление, а процесс перенятия уже запущен.

Как отмечает "Курземес вардс", Leņu nams принадлежало Р.Адмидиньшу и ООО Liepjumts. Собственники фирмы хотят вернуть предприятие, поэтому в Административный районный суд подана жалоба на Регистр предприятий, который по непонятным причинам фирму ликвидировал. В телефонной беседе Адмидиньш рассказал, что причины ликвидации фирмы — не были должным образом указаны истинные выгодополучатели и не сделан переход с латов на евро.

Кроме того, длительное время накапливалась задолженность по налогу на недвижимость перед самоуправлением. В 2018 году начат процесс взыскания задолженности за 2012 год в размере 561,48 лата и задолженности за 2018 год в размере 8166,55, евро.

Адмидиньш рассказал, что с собственниками квартир он договорился, что дом будет сдан в эксплуатацию до 2024 года, и не его вина, что люди перебрались в недостроенный дом.

Что будет с домом

"Шок и паника. Невозможно описать эмоции, которые нас охватили и не проходят до сих пор. Мы мобилизовались, зарегистрировали общество, с трудом, но все же нашли всех, кто купил в этом доме квартиры. Уже в начале августа послали письмо с подробным описанием ситуации в Министерство финансов, которое должно было принимать решение о дальнейшей судьбе здания. И что вы думаете?

Ответ мы получили только в конце сентября! А 17 августа министерство передает наш дом самоуправлению, с формулировкой — "Для оказания помощи жителям в решении квартирного вопроса"! Только вдумайтесь — 14 семей выгнать на улицу, чтобы решить жилищный вопрос. А мы что, не жители этого города? Кто мы тогда?", — рассказывает Рамона, одна из жильцов дома.

Ответ из Министерства свелся к следующему: "Вы не воспользовались своим правом предъявить претензии в течение месяца после ликвидации компании".

"А как мы могли это сделать? Нас никто не поставил в известность. Да и уверена, большинство простых людей этого не делают", — добавляет Рамона, отмечая, что компания была ликвидирована еще в феврале 2021 года, но об этом они узнали только в июле.

В этой очень сложной и запутанной истории есть еще один немаловажный нюанс — квартиры не зарегистрированы в Земельной книге на имя покупателей, поэтому юридически им не принадлежат.

Продавцы воздуха

О том, что в здании они находятся "на птичьих правах", никто не предупреждал ни в компании Stell-Holding, в свое время занимавшейся продажей квартир, ни у присяжного нотариуса.

"Конечно, заключая договор, я доверяла нотариусу. О том, что покупаю "воздух" меня не предупреждали", — говорит одна из пострадавших. Насколько честно проводились эти сделки, теперь будет разбираться полиция. Жильцы дома подали коллективное заявление в Госполицию с просьбой провести расследование.

Также написали письмо омбудсмену Юрису Янсонсу. Нашли адвоката, чтобы обратиться в суд. Но на все эти юридические процедуры необходимо время. А вот как раз его у обитателей дома и нет. Срок, установленный самоуправлением, чтобы освободить здание — 30 ноября.

В официальной переписке самоуправление ссылается на распоряжение Минфина о передаче здания на баланс города. Стоит добавить, что ни с момента ликвидации компании Lēņu nams, ни во время переговоров с правительством, самоуправление не сделало ни одной попытки решить вопрос с теми, кто уже обживался в доме.

"Это очень странная позиция руководителей города. Они принимают решение о приобретении "брошенного" здания. И ведут себя так, будто нас там нет и никогда не было. Складывается ощущение, что мы живем на разных планетах — на одной простые горожане, на другой — далекой и высокой — руководители", — добавляет женщина.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора Лиепайскго самоуправления Мартиньш Тиденс в интервью "Курземес вардс" подчеркнул, что вокруг сделок с квартирами на ул. Леню, 5 велась странная деятельность.

"Согласно каким-то бумагам что-то продавалось, люди, толком не понимая, что покупают, приобретали что-то, чего вообще нет в Земельной книге. В Земельной книге зарегистрирована новостройка. Какие-то мистические договоры заключались задешево, в результате люди покупали ничто. Вслушайтесь в название — общество собственников. Они никогда, ни один из них не были собственниками, так как этот дом никогда не был сдан в эксплуатацию и никогда не был разделен на квартирную собственность. Им там ничего не принадлежит. У них имеется какой-то договор, заключенный с ООО, но это просто бумага, которая ни о чем не говорит. Теперь тем, кто надеялся, следовало бы подать в суд на это ООО, но это, наверное, уже даже невозможно. Печальная история", — резюмировал Тиденс.

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