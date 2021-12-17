Дело о попытке передачи взятки Коссовичу: KNAB просит предъявить обвинения предпринимателю Трубко

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит предъявить обвинения предпринимателю Игорю Трубко, который подозревается в попытке передачи взятки в размере 2,1 млн евро главе фракции Par/Progresīvie Мартиньшу Коссовичу.

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Глава правления AО Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко отрицает свою связь с начатым процессом. Он сообщил, что ничего не знает об этом деле, а в его декларации о доходах можно видеть, что его сбережения и накопления не исчисляются миллионами. Также бизнесмен отметил, что не знает никого в AО Rīgas namu apsaimniekotājs, кто мог быть связан с делом о крупной взятке.

Согласно данным Firmas.lv, с 2018 года Трубко является главой правления АО Rīgas namu apsaimniekotājs. В прошлом году оборот предприятия составил 2 613 229 евро, а прибыль — 244 121 евро. В 2019 году оборот предприятия составлял 2 340139 евро, а прибыль — 57 725 евро.

По данным KNAB, с 2002 по 2013 год Трубко делал пожертвования двум партиям — "партии реформ" (Партия реформ Затлерса) и Латвийской социал-демократической рабочей партии. За это время он пожертвовал 49 904 евро.

В ближайшее время прокуратура должна решить вопрос о предъявлении Игорю Трубко обвинений.

Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обратилось в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение главе некоего предприятия за предложение взятки в размере 2,1 млн евро депутату Рижской думы.

Полученные БПБК доказательства показывают, что физическое лицо, являющееся председателем правления акционерного общества, предложило депутату Рижской думы взятку в размере 2,1 млн евро, чтобы выиграть конкурс и перенять долю домов, находящихся в ведении домоуправляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks. Взятка была предложена в этом году, но месяц в бюро не конкретизировали.

Кроме того, в ходе досудебного расследования БПБК констатировало, что физическое лицо указало должностному лицу, какие условия конкурса были бы для него благоприятными.

Хотя БПБК не уточнило, сообщил ли чиновник о взятке, но его сотрудники подтвердили, что уголовное преследование начато только в отношении одного человека — уже упомянутого предпринимателя.