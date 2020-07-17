Дело о попытке сожжения бездомного в Межциемсе передано в суд

Суд Видземского предместья Риги передал в суд материалы дела о попытке убийства с особой жестокостью бездомного в Межциемсе.
Согласно материалам дела, 25 августа 2019 года обвиняемый вместе со своим приятелем, против которого начато отдельное делопроизводство, решили поджечь своего знакомого. Один из обвиняемых облил жертву прихваченным с собой топливом, а второй его поджег. Пострадавшему была причинена сильная физическая боль и страдания. Оба преступника наблюдали за муками бездомного и продолжали над ним издеваться. Затем они сбежали, бросив мужчину на произвол судьбы. К счастью, ему удалось дойти до заправки и попросить о помощи.
Ранее уже сообщалось, что в ночь на 25 августа 2019 года 57-летний бездомный отправился в поисках еды и вещей по Межциемсу. Недалеко от заправки он встретил группу подвыпивших юношей. Один из них попросил у мужчины сигарету, а получив отрицательный ответ, плеснул на него бензином, а второй юноша кинул спичку. На бездомном моментально вспыхнула одежда, а компания скрылась.
Как отмечает полиция, пострадавший упал на землю, пытаясь сбить с себя пламя, спустя некоторое время ему это удалось. Превозмогая боль, он дошел до АЗС и попросил охранника вызвать ему скорую. Вместе с медиками прибыли и бойцы спецбатальона полиции, которые получили от пострадавшего сведения о нападавших и отправились прочесывать окрестности.
В 00.35 парней, чьи приметы подходили под приметы нападавших, засекли в Межциемсе: они прятались в кустах. Их задержали и сопроводили в полицию. Выяснилось, что один из них — 2000 г.р. — ранее административно наказывался за курение, в момент задержания в его организме констатировали 0,71 промилле. У второго задержанного (1998 г.р.) в организме было 1, 15 промилле — ранее он привлекался к ответственности за употребление наркотиков и поджог сухой травы. Третий из компании (2002 г.р.) ранее попадался на том, что ездил, прицепившись к поезду. В организме самого младшего подозреваемого зафиксировали 0,83 промилле.
В отношении задержанных начат уголовный процесс за попытку убийства в группе. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой.