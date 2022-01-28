Дело о попытке убийства таксиста: напавший пассажир осужден на 12 лет

Курземский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Лиепаи, признанного виновным в попытке убийства водителя такси.

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Согласно обвинительному заключению, ночью 31 декабря 2020 года пьяный мужчина совершил поездку на такси, и чтобы не платить 5 евро, он решил расправиться с таксистом.

Для этого он пересел в пассажирское кресло за водителем, а затем нанес ножевое ранение в шею и щеку. Водитель успел схватить нож, предотвратив дальнейшую расправу. После этого пассажир сбежал.

После нападения таксист отправился в центр Лиепаи а затем в больницу. По пути в больницу он заметил экипаж полиции, возле которого остановился и попросил о помощи. Стражи порядка оказали пострадавшему помощь, а затем вызвали медиков.