Дело о попытке убийства таксиста: напавший пассажир осужден на 12 лет
Foto: LETA

Курземский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Лиепаи, признанного виновным в попытке убийства водителя такси.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно обвинительному заключению, ночью 31 декабря 2020 года пьяный мужчина совершил поездку на такси, и чтобы не платить 5 евро, он решил расправиться с таксистом.

Для этого он пересел в пассажирское кресло за водителем, а затем нанес ножевое ранение в шею и щеку. Водитель успел схватить нож, предотвратив дальнейшую расправу. После этого пассажир сбежал.

После нападения таксист отправился в центр Лиепаи а затем в больницу. По пути в больницу он заметил экипаж полиции, возле которого остановился и попросил о помощи. Стражи порядка оказали пострадавшему помощь, а затем вызвали медиков.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Чему мы научились, работая удаленно
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ