Дело о попытке убийства таксиста передано прокуратуру

Полиция передала в прокуратуру материалы дела, согласно которым в Лиепае в канун нового года был ранен ножом мужчина. Подозреваемый арестован.

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В Лиепае 31 декабря прошлого года за помощью к полицейским обратился таксист, которого ранили ножом. Выяснилось, что он, выполняя свои рабочие обязанности, на улице Лаумас взял в машину клиента, который сказал, что ему нужно добраться до Каросты.

Прибыв в пункт назначения, оказалось, что у клиента нет денег. Тогда он вытащил из кармана куртки нож, пересел за спину таксиста, схватил его и ударил ножом в шею и щеку. Мужчина стал сопротивляться и поранил руку.

После нападения пассажир вышел из машины и убежал, в свою очередь, водитель поехал в центр города, оправился от шока и решил ехать в больницу. По дороге он заметил экипаж полиции, у которого и остановился. Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую, которая доставила мужчину в больницу.

По подозрению в совершении преступления Лиепайский участок полиции задержал местного жителя, в отношении которого на время расследования избрана мера пресечения — арест. Задержанному грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком до 20 лет.