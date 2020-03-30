Дело о попытке заказного убийства российского бизнесмена рассмотрят в рижском суде

В суд Видземского предместья Риги направлено дело, в рамках которого жителю Латвии предъявлены обвинения в поддержке покушения на заказное убийство в России. Поскольку обвиняемый проживает в Латвии, дело будет рассматриваться латвийским судом.

Согласно обвинительному заключению, жертвой киллеров должен был стать генеральный директор одного из предприятий на территории Российской Федерации. Убийство из корысти запланировали другие сотрудники этого же предприятия. Для этого они предложили обвиняемому и еще нескольким неустановленным лицам вознаграждение за заказное убийство бизнесмена.

В сентябре 2011 года преступники прибыли в дом предпринимателя, который проживал в Ростове-на-Дону. Киллерам удалось ранить мужчину, который смог сбежать с места происшествия и своими силами добраться до больницы, где ему оказали своевременную медицинскую помощь. После этого правоохранительные органы обеспечили его охраной.