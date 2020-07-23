Дело о присвоении взятки в размере 135 000 евро направлено в прокуратуру

Следователи Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) завершили расследование дела о подготовке крупной взятки и присвоении взятки организованной группой лиц. В рамках расследования полиция задержала трех подозреваемых.

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Следствие установило, что сотрудник зарегистрированной в Латвии

компании получил от бенефициарного владельца незаконное распоряжение подкупить сотрудников комиссии, чтобы те выдали лицензии на деятельность платежного учреждения, поскольку ему были известны проблемы с выполнением всех необходимых требований для получения лицензии для платежного учреждения.

Чтобы реализовать свои преступные планы, сотрудник компании договорился с бывшим руководителем государственного учреждения использовать своего личного знакомого для привлечения присяжного адвоката, задачей которого будет найти человека из комиссии, который, в свою очередь, получив взятку, обеспечит компании получение лицензии для деятельности платежного учреждения.

Однако члены организованной группы не смогли полностью реализовать свое намерение, так как ни один из членов комиссии не согласился принять взятку и отказался предоставить компании лицензию. Получив отказ, члены организованной группы решились присвоить себе взятку в размере 135 000 евро.

В июне этого года, после получения достаточного количества доказательств и проведения всех необходимых мероприятий в рамках уголовного расследования было принято решение о передаче уголовного дела, начатого в отношении подозреваемых 1960, 1973 и 1985 г.р., в специализированную прокуратуру.