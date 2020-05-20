Дело о призыве "ликвидировать китайцев": автору фейковых новостей предъявлены обвинения

Прокуратура предъявила обвинения Нику Эндзиньшу за публичные призывы истреблять лиц конкретной национальности. Обвинения предъявлены по ч.2 ст. 78 и ч.1 ст. 231 Уголовного закона Латвии — за разжигание национальной, этнической или расовой ненависти с использованием систем автоматической обработки данных, а также за хулиганство.

Как уже сообщалось ранее, 31 января 2020 года полиция задержала Ника Эндиньша 1997 года рождения, который обвиняется в разжигании национальной и этнической розни. Он предлагал ликвидировать Китай и китайцев, потому что они разносят коронавирус. Эндзиньш ранее был осужден также за создание порталов фейковых новостей.

Задержанный опубликовал у себя видео, где говорилось, что в Латвию попал первый пациент с коронавирусом. Также в видео говорилось о необходимости "ликвидировать один из народов мира и его государство", сообщает Госполиция. Видео распространилось в социальных сетях, а позже было удалено.

Полиция вычислила автора записи и его домашний адрес, и пришла туда с обыском. Были изъяты носители данных (компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны), а их владелец задержан. 2 февраля к нему была применена мера пресечения — арест.