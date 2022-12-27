Дело о пьяном водителе автобуса, который прикидывался пассажиром, направлено в суд

Прокуратура направила в суд материалы дела, в рамках которого водителю пассажирского междугороднего автобуса предъявлены обвинения в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Согласно обвинительному заключению, в организме водителя, когда его остановили вечером 7 декабря 2022 года на дороге Гаркалне — Алаукстс (Ропажский край), было констатировано более 2,5 промилле алкоголя. О шофере полиции сообщили пассажиры автобуса, которые были обеспокоены его агрессивной манерой вождения и опасными маневрами на дороге.

Когда автобус остановила полиция, в салоне находились шесть человек, в том числе двое детей. Как рассказали пассажиры, большая часть людей решила выйти раньше, опасаясь за свою безопасность.

Подозрения обеспокоенных пассажиров подтвердились, когда приехала Муниципальная полиция и провела проверку на содержание алкоголя в организме водителя. На видео, предоставленном полицией, видно, что когда стражи порядка заходят в автобус, за рулем никого нет. На первом пассажирском сидении находится мужчина, который уверяет, что это не он был за рулем. Однако пассажиры сразу указали на виновника.

Это, впрочем, не мешает мужчине продолжать отнекиваться, он просит полицейских выпустить его на улицу покурить, но получает отказ.

Поскольку автобус принадлежит юридическому лицу, конфисковать его, согласно закону, нельзя, однако с виновника можно взыскать его полную и частичную стоимость транспортного средства. Как указали в прокуратуре, в конкретном случае с водителя можно взыскать до 26 155 евро. Дело будет рассмотрено в Рижском районном суде.