Дело о резонансном убийстве Бункуса: полиция задержала заказчика и исполнителя (ДОПОЛНЕНО)

Госполиция установила цепочку практически всех причастных к убийству администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса. Установлены заказчик и исполнитель, 24 мая проведены задержания.

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Представители Госполиции пока воздерживаются от комментариев, сколько конкретно задержанных по этому резонансному делу, а также каковы их роли в группе. Расследование продолжается.

"Это однозначно одно из самых крупных дел о заказных убийствах в истории Госполиции, которое также привлекло широкое внимание общественности и постоянный интерес к прогрессу деятельности полиции. Следует отметить, что расследование дел такого уровня с таким интенсивным общественным интересом — непростая задача, и зачастую полиция отказывалась предоставить более подробную информацию о том, что было сделано, чтобы не препятствовать расследованию.

Но сейчас расследование находится на той стадии, когда можно с уверенностью сказать, что оно увенчалось успехом. Мы выявили цепочку почти всех причастных к преступлению. И сегодня, 24 мая, в ходе тщательно спланированной операции Госполиция провела задержания", — отметил начальник 1-го отдела Управления уголовного розыска Роман Яшин.

В настоящее время дело переквалифицировано на ч.5 ст.118 Уголовного закона Латвии — убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное организованной группой. Такое преступление может быть наказано пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Следствие дало четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах, и в то же время мы призываем лиц, которые все еще не предоставили всю известную им по этому делу информацию, а также тех, кто хочет предоставить свидетельские показания, добровольно сотрудничать с полицией. Не ждите в этом случае, когда уголовная полиция постучит в вашу дверь. Полиция гарантирует вам анонимность", — заявил начальник Госполиции Армандс Рукс.

Портал "kompromat.lv" сообщает, что по делу задержаны предприниматели Михаил Ульман и Александр Бабенко. По сведениям источников портала, "Range Rover" Бабенко полиция остановила на Юрмальском шоссе.

Как пишет портал, у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия "Rego Trade", по которому администратор потребовал в судебном порядке с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.

Предприятие по оптовой торговле "Rego Trade" было признано неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления - Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне - до наступления неплатежеспособности разбазарили активы "Rego Trade", поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Брат убитого администратора Кристап Бункус в начале этого года сделал публичное заявление, в котором высказал подозрения о связи Ульмана с бывшим высокопоставленным сотрудником полиции Андреем Созиновым, а также сообщил о том, что в 2016 году Мартиньш Бункус информировал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника криминальной полиции Созинова и его связях с владельцем "Latvijas Pasta banka" (в настоящее время "LPB Bank") Ульманом.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места событий был обнаружен сожженный автомобиль с поддельными номерами, который был связан с убийством.

Летом 2021 года стало известно о том, что один из возможных исполнителей убийства Бункуса был арестован на Украине. Как сообщило Латвийское телевидение, хотя подозреваемый был задержан за другое преступление, не связанное с Латвией, в ходе следствия он начал свидетельствовать также об убийстве Бункуса.