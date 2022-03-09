Дело о шпионаже в пользу военной разведки России: обвиняемый пошел на сделку с прокурором

В суде Видземского предместья Риги 23 марта будет вынесен приговор по делу о возможном шпионаже в пользу российской военной разведки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На скамье подсудимых оказался Андрис Бирзгалис (1955 г.р.). До 2009 года он работал в спортивном клубе Bauskas Zemgaļi.

Как уже сообщалось, в январе Рижская окружная прокуратура выдвинула против подозреваемого обвинения по двум статьям: за шпионаж, а именно за незаконный сбор информации и ее непосредственную передачу иностранной разведке, а также за приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения.

23 февраля подсудимый пошел на сделку о признании вины и наказании. Согласно сделке, прокурор просит суд признать обвиняемого виновным в этих преступлениях и назначить ему окончательный приговор в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Теперь суд будет решать, нужно ли подтверждать соглашение.

Андрис Бирзгалис — один из двух человек, задержанных в 2021 году по двум отдельным делам Службой государственной безопасности при содействии со Службой военной разведки и безопасности за многолетнее сотрудничество с российской военной разведкой и предоставление ей закрытой информации о секторе национальной обороны.

Согласно данным Службы госбезопасности, обвиняемый встречался со своими кураторами на территории России. Информация, полученная VDD в ходе расследования, показывает, что этот человек использовал свои профессиональные связи для получения, обработки, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, планах и обучении Национальных вооруженных сил Латвии, за также о закупках оборонных систем и НАТО.