Дело о служебном подлоге: экс-полицейские не помнят, не комментируют, не дают показаний

Курземский районный суд 13 января рассматривал дело в отношении двух бывших сотрудников Госполиции. Один из них в 2019 году якобы устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, другой, возможно, продул себя в алкотестере, пытаясь скрыть нарушение коллеги. В данном случае виновником ДТП является свидетель, а обвиняемым является тот, кого, возможно, дунул в трубку вместо пьяного коллеги.

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Как напоминает "Курземес вардс", 1 октября 2019 года патрульный бюро Полиции порядка Курземского регионального управления полиции Гинтс Белтиньш, у которого был выходной, проезжая по ул. Э. Тисе, совершил аварию, повредив своим BMW 523i припаркованные Audi A4 и Volvo V70.

Свидетели видели, что Белтиньш находился в состоянии алкогольного опьянения: в машине сильно пахло перегаром, но виновник аварии едва мог говорить, у него был стеклянный взгляд.

На место ДТП прибыли несколько полицейских, в том числе и непосредственный начальник Бельтиньша. На видеозаписи служебных машин полиции слышны разговоры полиции с виновником аварии, а также высказывание начальника Бельтиньша: "Уезжайте, проследи, чтобы он нигде не появлялся".

Бельтиньша отвезли домой, но позже на видеозаписи слышно, как в машине полицейской службы пищит алкотестер. Это привело к выводу, что результат, записанный в распечатке алкотестера, принадлежит не Бельтиньшу, а другому полицейскому — Андису Розенбергсу, который, находясь в служебном автомобиле, дул в алкотестер вместо виновного.

Бельтиньша вызвали на место происшествия, как он позже объяснил, для проверки на наличие алкоголя в организме. В полиции было проведено расследование, после чего Белтиньша уволили. Между тем против коллеги Бельтиньша — Розенбергса — возбудили уголовное дело, выдвинув обвинения в служебном подлоге. В августе 2021 года, когда дело уже было передано в суд, он уволился со службы.

13 января 2022 года в суде Белтиньш заявил, что в день аварии он отвлекся от дороги, потому что ему на брюки упал пепел. Также он рассказал, что именно он дул в алкометр, который показал 0 промилле. На вопросы адвоката и прокурора он отвечал: "Не скажу, уже не помню". Поэтому прокурор просил суд зачитать показания и пояснения, данные в ходе следствия.

Показния о том, как Белтиньшу сообщили, что он должен вернуться на место ДТП, противоречивы. Белтиньш также заявил в одних показаниях, что он взял алкотестер из кабины полицейской машины, в других — что это устройство ему дал коллега. Объяснить это в суде он тоже не мог, потому что уже не помнил.

Прокурор попросил суд воспроизвести небольшую часть видео полицейской машины с фразой: "Ты не можешь дунуть в трубку?". Бельтиньш, посмотрев упомянутое видео, сказал: "Комментариев не будет".

Обвиняемый Розенбергс воспользовался своим правом не давать показаний в суде. Однако по требованию прокурора суд зачитал его предыдущие объяснения. В них он отрицал, что Бельтиньш устроил аварию в состоянии алкогольного опьянения, подвергал сомнению утверждения свидетелей о том, что причиной ДТП было пьянство, и отрицал, что помог Белтиньшу избежать ответственности.

Судебные дебаты по этому делу ожидаются на следующей неделе.