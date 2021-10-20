Дело о служебном подлоге: экс-полицейского не удалось доставить в суд

Курземский районный суд был вынужден отложить на следующий год рассмотрение дела об укрывательстве нарушения полицейского, т. к. не было возможности заслушать важного свидетеля: экс-сотрудник Госполиции Гинтс Белтиньш сейчас работает в Швеции.

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Как отмечает "Курземес вардс", Белтиньш прислал суду письмо по э-почте, извещая о том, что прежде не явился свидетельствовать в суде, так как не был информирован о том, что он должен участвовать в судебном разбирательстве. В этот раз он тоже не мог явиться в суд, поскольку не может из Швеции прибыть домой. Бывший полицейский просил суд перенести рассмотрение дела на январь, так как тогда он обязательно будет в Латвии.

Как сообщалось ранее, из-за совершенного Белтиньшем два года назад ДТП, возможно, в нетрезвом состоянии теперь перед судом должен предстать его бывший коллега — младший инспектор ГП А.Р., который обвиняется в служебном подлоге. Инспектор, возможно, помог Белтиньшу избежать уголовной ответственности за аварию, совершенную в пьяном виде.

1 октября 2019 года Белтиньш в свой выходной, управляя BMW 523, на ул. Э.Тиссе совершил аварию, повредив припаркованные автомашины — Audi A4 и Volvo V70 . Очевидцы ДТП отметили, что водитель был заметно пьян.

На место происшествия прибыли полицейские, включая непосредственного начальника Белтиньша. В видеозаписи служебных автомашин слышны разговоры работников полиции и виновника аварии, также сказанное начальником Белтиньша: "Уезжайте, везите, чтобы он нигде не появлялся".

Полицейского доставили домой, а затем в видеозаписи служебной автомашины был слышен сигнал алкометра. Это позволило сделать вывод, что зафиксированный в распечатке алкометра результат не принадлежит Белтиньшу, а другому полицейскому, который дыхнул в алкометр,находясь в служебном авто. Этот инспектор теперь предстал перед судом за служебный подлог.

Ранее также сообщалось, что 3 декабря 2019 года к Белтиньшу применено дисциплинарное наказание — увольнение со службы в полиции.