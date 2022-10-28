Дело о спиленных скамейках: полиция просит помочь в расследовании

Полицейский участок Дабеле (Земгальское региональное управление полиции) 28 октября начал уголовный процесс по факту 11 спиленных скамеек на автобусных остановках на дорогах Рига — Лиепая, Елгава — Тукумс и Добеле — Яунберзе.
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В настоящее время полиция расследует обстоятельства порчи и кражи имущества, а также просит откликнуться всех, кто обладает информацией об этом ЧП по телефонам: 110 или 63702214.
Ранее уже сообщалось, что скамейки были распилены, 69 деревянных реек украдены. Ущерб, нанесенный вандалами, составляет 1157,17 евро (включая НДС).
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