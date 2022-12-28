Дело о строительном картеле: штраф в 600 миллионов евро Латвии не грозит

Латвии может грозить штраф в 600 млн евро, а также сокращение доступных еврофондов — как следствие дела о строительном картеле. Об этом недавно писало издание Diena, однако правда ли Латвии грозят настолько серьезные санкции? Rus.LSM.lv заверяет, что причин для беспокойства нет.

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Дело о строительном картеле — один из крупнейших скандалов последнего времени. Согласно материалам Совета по конкуренции, 10 крупнейших строительных компаний Латвии предположительно на протяжении нескольких лет согласовывали друг с другом действия и договаривались о распределении рынка и об условиях участия в закупках государственных и частных заказчиков по всей Латвии. В том числе в проектах с привлечением еврофондов. По этой причине Латвии может грозить более крупный штраф от Европейской комиссии (ЕК), чем прогнозировалось ранее.

Как отмечает Rus.LSM.lv, сам факт существования картеля пока юридически не доказан. 8 из 10 предположительных участников сговора оспорили решение Совета по конкуренции, а следующее заседание суда состоится в январе. Если суд признает существование картеля — финансовые последствия будут. Однако, штраф не составит 600 миллионов евро, поясняют в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA). Именно оно отвечает за деньги еврофондов в Латвии.

По словам заместителя директора CFLA Гундеги Шулцы, агентство приостановило выплаты в активных проектах и проинформировало ЕК о размере суммы. Она подчеркнула, что сумма уже потрачена и ее невозможно вернуть в бюджет. Речь идет о 18 миллионах и 900 тысячах евро.

Это значит, что государственные и муниципальные стройки, которые частично финансировались из еврофондов, придется достраивать за свой счет. В ту же сумму входит и коррекция в уже построенных объектах. Таким образом, уже полученные от ЕК средства будут взысканы, говорит Шулца.

"На наш взгляд, нет совершенно никакого основания говорить о 600 млн евро убытков. Эта сумма могла появиться, только если сложить вместе стоимость всех закупок, которые были сделаны в рамках так называемого картеля. Их всего примерно 70. Но из них лишь 25 проводились с использованием европейских фондов", — поясняет Шулца.

В агентстве говорят, что убытки Латвии могут превысить названную сумму в почти 19 миллионов евро, если будет доказан факт сговора заказчика строительства с участниками картеля. Однако дело, в рамках которого это можно было установить, развалилось из-за недостатка доказательств. Его вело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.