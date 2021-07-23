Дело о торговле людьми ушло в суд: по делу проходят семь граждан Индии
Foto: LETA

Прокуратура передала в суд материалы дела о торговле людьми в организованной группе. Обвинения предъявлены трем лицам, при этом один из них также обвиняется в нанесении легких телесных повреждений.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По заключению прокуратуры, обвиняемые по взаимной договоренности и разделив обязанности, создали организованную группу с целью торговли людьми. С целью трудовой эксплуатации они обманным путем вербовали, перевозили, размещали в Латвии людей, где затем заставляли работать, применяя насилие и угрозы, а также оставляли их в беспомощном положении.

В результате подобных действий пострадали семь граждан Индии, которые поддались на уговоры и приехали в Латвию, чтобы подписать трудовые договоры и трудоустроиться. Иностранцы за отработанный период не получили обещанную зарплату, им не заплатили за сверхурочную работу, а также за работу по выходным.

Кроме того, индийцам постоянно угрожали физической расправой, у них отобрали паспорта. Один из обвиняемых во время конфликта ударил индийца по лицу, нанеся ему легкие телесные повреждения.

Дело будет рассмотрено в суде Видземского предместья Риги.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM