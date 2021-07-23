Дело о торговле людьми ушло в суд: по делу проходят семь граждан Индии

Прокуратура передала в суд материалы дела о торговле людьми в организованной группе. Обвинения предъявлены трем лицам, при этом один из них также обвиняется в нанесении легких телесных повреждений.

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По заключению прокуратуры, обвиняемые по взаимной договоренности и разделив обязанности, создали организованную группу с целью торговли людьми. С целью трудовой эксплуатации они обманным путем вербовали, перевозили, размещали в Латвии людей, где затем заставляли работать, применяя насилие и угрозы, а также оставляли их в беспомощном положении.

В результате подобных действий пострадали семь граждан Индии, которые поддались на уговоры и приехали в Латвию, чтобы подписать трудовые договоры и трудоустроиться. Иностранцы за отработанный период не получили обещанную зарплату, им не заплатили за сверхурочную работу, а также за работу по выходным.

Кроме того, индийцам постоянно угрожали физической расправой, у них отобрали паспорта. Один из обвиняемых во время конфликта ударил индийца по лицу, нанеся ему легкие телесные повреждения.

Дело будет рассмотрено в суде Видземского предместья Риги.