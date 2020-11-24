Дело о торговле нелегальным алкоголем и сигаретами ушло в суд: ущерб оценен в полмиллиона евро
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Курземская окружная прокуратура передала в суд материалы уголовного дела о незаконной деятельности, связанной с табачными изделиями и алкоголем, а также за незаконное хранение специального подслушивающего устройства.

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По данным пресс-центра прокуратуры, обвиняемый незаконно хранил, перемещал (перевозил) и пытался продать нелегальные табачные изделия и алкоголь в большом количестве. Общий материальный ущерб, причиненный государству, составляет 546 585,33 евро.

Кроме того, мужчину будут судить за хранение прослушивающее устройство, которое, в первую очередь, предназначено для тайного получения аудиоинформации.

Дело будет рассматриваться в Кулдигском суде в январе следующего года.

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rus.DELFI.lv
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