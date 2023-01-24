Дело о трагедии в Золитуде: апелляционный суд признал виновным только инженера-строителя Сергетса

В Рижском окружном суде вынесен приговор по делу о трагедии в Золитуде. Апелляционный суд также признал виновным только инженера-строителя Ивара Сергетса.

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Суд приговорил Сергетса к шести с половиной годам тюремного заключения, а также наложил запрет в течение пяти лет занимать свою должность. Кроме того, с осужденного будет взыскан и материальный ущерб.

Напомним, 21 ноября 2013 года в Золитуде, в результате обвала кровли в магазине Maxima погибли 54 человека, еще десятки получили тяжкие травмы и увечья.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

Суд первой инстанции признал виновным инженера-строителя Ивара Сергетса, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а также запретив ему пять лет занимать должность. После этого и осужденный, и прокуратура опротестовали приговор.

В свою очередь, архитектор Андрис Калинку, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, строительный эксперт Андрис Гулбис, руководитель строительными работами Re&Re Станислав Кумпиньш, бывший эксперт отдела строительного надзора Марика Трейя, сотрудница Maxima Latvija Инга Шуваева и бывший заместители главы строительной инспекции Айя Мельникова по этому делу оправданы.