Дело о трагической аварии под Юрмалой: суд оставил в силе реальный срок для виновника ДТП

Департамент по уголовным делам Верховного суда Латвии (Сенат) поставил окончательную точку в деле о трагической аварии на Вентспилсском шоссе, в результате которой погибли бабушка и внучка. Годом ранее виновника ДТП приговорили к 5 годам лишения свободы, но это решение Ивар и адвокат оспорили, а затем подали кассацию на решение апелляционного суда. Однако Сенат решил отклонить кассационную жалобу и оставил в силе приговор. Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как уже сообщал портал Delfi, эта трагическая авария произошла 13 июня 2017 года. В этот день рижанка Элина Дмитриенко, которая управляла автомобилем Mazda, потеряла 6-летнюю дочь Олю и 58-летнюю маму Марину (на фото). Кроме того, она сама получила в результате ДТП травмы, которые до сих пор дают о себе знать. Но самая глубокая и незаживающая рана — это потеря близких.

По словам Элины, очень много переживаний доставили ей судебные процессы, на которых 77-летний Ивар З. вел себя холодно, утверждая, что авария произошла по причине возникших у него проблем со здоровьем. Кроме того, он не попросил прощения, но пытался передать семье деньги.

"Мы не можем предать память о наших близких", — сказала Элина.

Изначально Ивар признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив не проводить проверку доказательств. Все участники процесса с этим согласились, однако позже Элина и ее супруг Олег свое решение изменили, т.к. прокурор в обвинительном заключении не упомянул, что причиной трагического ДТП стал неудачный обгон, совершаемый пенсионером.

На процессе Ивар рассказал, что оказался на встречке, потому что ему стало плохо за рулем, правда, этот момент он затрудняется вспомнить. В тот день шел дождь, он ехал к врачу в Ригу. В последнее время он чувствовал себя нехорошо, и сыновья договорились, что он ляжет на обследование в больницу. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ивар сам водил Opel Vectra Caravan. Он заявил на суде, что никогда бы осознанно не пошел на обгон в тот день, потому что дорога была мокрой.

Foto: Privātā arhīva foto

В это же время из Риги в Каугури по дороге А10 ехала Элина. Ее семья занималась продажей книг, и в тот день она везла книги в Каугури. Дочь и мама Элины сидели на заднем сидении. И водитель, и пассажиры были пристегнуты. Недалеко от канала Варкалю произошло лобовое столкновение: на полосу, в которой ехала Элина, внезапно выехал Opel.

После столкновения в машину Элины сзади врезался Ford Focus, которым управлял молодой мужчина. Его полиция не признала виновным, в рамках расследования и на суде он проходил в качестве свидетеля. Сама Элина получила серьезный перелом ноги, повредила позвоночник, возникли проблемы в сердечной деятельности, ухудшилось зрение. Несколько переломов констатировали и у Ивара.

Foto: Privātā arhīva foto

Согласно решению суда, 77-летний Ивар получил реальный срок — 5 лет лишения свободы. Элина считает, что приговор справедлив, хотя и признает, что боль от потери самых близких людей останется с ней навсегда.