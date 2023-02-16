Дело о трагической охоте с участием генерала полиции Шулте: начаты дисциплинарные дела против полицейских

Госполиция возбудила два дисциплинарных дела в отношении своих сотрудников в рамках расследования трагедии, которая произошла во время охоты в Ропажском крае.

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Как уже сообщалось ранее, в декабре 2022 года полиция начала служебную проверку в связи с охотой, в которой участвовал генерал полиции Юрис Шулте (на фото), в то время занимавший пост начальника Рижского регионального управления полиции.

Установлено, что информация, полученная в ходе служебной проверки, может свидетельствует о наличии признаков дисциплинарных нарушений, то есть сотрудники полиции могли более качественно выполнить первоначальные действия на месте происшествия. В этой связи, в целях обеспечения углубленной, всесторонней и объективной оценки действий должностных лиц в отношении двух сотрудников полиции возбуждены дисциплинарные дела.

Судить о тяжести возможных нарушений и вытекающих из них последствиях еще рано, это будет выяснено в ходе расследования дисциплинарного дела. Если нарушения будут доказаны, в зависимости от тяжести последствий будет применено соответствующее наказание.

Полиция обращает внимание, что расследованием этого дела также занимается и Бюро внутренней безопасности.

Как уже сообщалось ранее, в конце ноября прошлого года во время охоты, которая проходила в Стопиньском крае, погиб человек. Изначально на месте происшествия была констатирована биологическая смерть, однако позже судмедэксперт установил на теле следы насильственной смерти. В этой связи материалы дела были незамедлительно переданы Бюро внутренней безопасности.

Заместитель председателя Ропажской краевой дума Айнарс Вайчуленс, который также курирует вопросы охоты на территории самоуправления, сообщил, что трагедия произошла 26 ноября в период с 23.00 до 23.30.

Согласно предварительной информации, трое охотников ждали дичь каждый на своей вышке, которые расположены на расстоянии 200-400 метров друг от друга. По первоначальной информации, одному из охотников на вышке стало плохо, и он умер, но позже выяснилось, что мужчина получил огнестрельное ранение.

По имеющейся у агентства LЕТА информации, во время охоты погиб бизнесмен Янис Гаркалнс. Согласно данным Firmas.lv, Гаркалнс является владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Также он вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской региональной криминальной полиции Андрея Созинова, является владельцем компании систем безопасности Shield Security Group.

После трагедии на охоте генерал Юрис Шулте подал руководству Госполиции заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.