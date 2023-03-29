Дело о трагическом ДТП с погибшим музыкантом: подсудимый объявлен в розыск

Рижский городской суд объявил в розыск Владислава Курникова, которого судят за трагическую аварию на ул. Маскавас, в результате которой погиб рижский музыкант Андрей Шмелев (на фото).

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По словам родственников погибшего, первое заседание по этому делу было назначено на 24 февраля, однако подсудимый не явился. Не появился Курников и на втором заседании, которое назначили на 10 марта.

"В это день пришел только его адвокат. Мы узнали, что уже после того, как подсудимого не было на первом заседании, было принято решение доставить его в принудительном порядке, однако по адресу, который он указал, полиция Курникова не нашла", — рассказала Надежда.

Как сообщила порталу Delfi глава канцелярии Рижского городского суда Илвия Пентюша, 10 марта Курникова объявили в розыск, а постановление суда в тот же день передали во 2-й отдел 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона.

Напомним, 36-летний Андрей Шмелев погиб 19 августа 2022 года в результате аварии, которая произошла на регулируемом пешеходном переходе в Кенгарагсе: его сбил BMW, которым управлял нетрезвый водитель — Курников.

Полиция начала уголовный процесс. При проверке в организме задержанного 31-летнего водителя констатировали 0,77 промилле. Вместе с ним в момент аварии в салоне находилась пассажирка.