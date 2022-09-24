Дело о трагическом ДТП в Плявниеки: осужден мужчина, решивший взять вину на себя

Рижский городской суд на этой неделе вынес приговор мужчине, который пытался взять на себя вину за трагическую аварию, в которой погибла девочка.

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Напомним, ДТП произошло в январе 2022 года, на пешеходном переходе, расположенном на ул. А. Сахарова.

Мужчина обвинялся в даче заведомо ложных показаний о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления с целью возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица, а также сокрытии реального исполнителя преступления.

В прокуратуре напомнили, что 9 января текущего года в Риге, на одном из регулируемых пешеходных переходов, что на ул. Андрея Сахарова, произошло ДТП: водитель на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на трех пешеходов, в том числе на девочку 2013 г. р. Через два дня пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у него не было прав. После аварии он скрылся с места аварии.

Обвиняемый сообщил полиции заведомо ложные сведения и указал, что именно он находился за рулем автомобиля, ставшего причиной указанного дорожно-транспортного происшествия, тем самым скрыв настоящего виновника преступления. Обвиняемый сделал это, потому что хотел взять на себя вину своего друга.

В ходе судебных прений прокурор просил приговорить обвиняемого к одному году и шести месяцам лишения свободы. Вынесенным решением суда прокурор остался удовлетворен и не собирается подавать протест. В свою очередь, у осужденного и адвоката есть право подать апелляцию.

Напомним, что настоящий виновник трагической аварии в марте был осужден на 13 лет лишения свободы. Кроме того, 32-летний Владислав Карпинский лишен водительских прав на 15 лет.