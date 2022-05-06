Дело о вооруженном ограблении под Огре направлено в прокуратуру

Сотрудники 2-го бюро 1 отдела Управления уголовной полиции Рижского региона передали в прокуратуру материалы дела о вооруженном ограблении в Рембате.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, в январе этого года по подозрению в совершении этого преступления были задержаны мужчины 1962, 1998 и 2002 г.р. Похищенные ими вещи возвращены законному владельцу.

Как сообщалось, в ночь на 3 января в Рембате (Огрский край) произошло нападение на частный дом, в ходе которого владелец лишился старинных вещей и бытовой техники.

Как отмечают в полиции, днем 2 января в один из частных домов в Рембате наведался незнакомец, который предложил хозяину купить у него различные старые вещи. Получив отказ, мужчина ушел, однако около полуночи в дом через окно вломились трое незнакомцев, похитившие антикварные вещи, картины, телевизор и многое другое.

5 января в Валмиерском крае были задержаны подозреваемые 1998 и 2002 г.р., а 6 января в Болдерае задержали и их 60-летнего подельника. В ходе обысков на квартирах задержанных нашли похищенное имущество.

В полиции сообщили, что все задержанные по этому делу ранее уже попадали в поле зрения органы правопорядка за имущественные преступления.