Дело о вооруженных ограблениях и серийных кражах передано в прокуратуру
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Бюро криминальной полиции Земгальского региона передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного дела о вооруженных ограблениях и серийных кражах в Елгаве, а также в Елгавском и Озолниекском крае.

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Следствие установило, что преступления были совершены в период с 2018 по январь 2020 года в Елгаве и ее окрестностях. В полиции отметили, что ограбления были сопряжены с жестокостью и насилием.

В рамках расследования были задержаны подозреваемые 1967 и 1982 г.р. Ранее они оба попадали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в убийстве, ограблении и нелегальном обороте наркотиков. На данный момент они помещены под страж

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