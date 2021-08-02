Дело о возможных угрозах свидетелю: адвокату Матюшиной запрещено покидать Латвию

Адвокату Раде Матюшиной, которая в конце прошлой недели была задержана по подозрению о возможных угрозах в адрес свидетеля, а также по другим эпизодам, запрещено покидать Латвию.

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Госполиция, не указывая имен, пояснила порталу Delfi, что к двоим ранее задержанным поэтому делу подозреваемым применен полицейский надзор. В свою очередь, Матюшиной запрещено уезжать из Латвии, а также приближаться к конкретному лицу.

По делу также проходит еще один человек, которой получил статус лица, против которого начат уголовный процесс.

Судя по архивным данным, Матюшина защищала в суде известнейшего в Латвии наркодилера Роланда Привертса, а также представляла в суде интересы женщины — бывшей работницы McDonald's, пострадавшей на рабочем месте.

Как уже сообщалось ранее, в ходе расследования было установлено,

что подозреваемые, возможно, вынудили свидетеля, угрожая ему, дать ложные показания во время досудебного расследования по другому уголовному процессу, а также вынудили свидетеля написать и подписать поддельный документ, который позднее реализовали и использовали.

Полиция полагает, что преступные деяния были осуществлены с одной целью — предоставить защищаемому присяжным адвокатом по другому уголовному процессу алиби о происхождении денег.

По данному факту начат уголовный процесс по ч.2 ст. 183, ч.2 ст. 300, ч. 2 ст. 301 и ч.2 ст. 275 Уголовного закона Латвии.