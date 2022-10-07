Дело о выброшенных на берег моря бутылках с образцами топлива: виновного оштрафовали на 2000 евро

Госслужба охраны природы сообщает, что следствию удалось установить виновного в загрязнении окружающей среды: речь идет о 33 бутылках с топливом, выброшенных на берег возле Павилосты 24 мая 2022 года. Компания была оштрафована на 2000 евро.

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В конкретном случае не выявлено риска постоянного загрязнения окружающей среды, однако принят во внимание риск нанесения значительного ущерба морской среде.

В Госслужбе рассказали, что приступили к расследованию, едва получив сообщение от местного жителя, который нашел бутылки. Судно, с которого емкости попали в море, установили по наклейкам на бутылках. Инспекторы установили, что в последний раз судно пересекало латвийские воды, направляясь из Усть-Луги (Россия) в Роттердам (Нидерланды). В этой связи Латвия направила запрос в соответствующие службы о проведении досмотра подозрительного судна во время захода судна в следующий порт.

Причиной попадания емкостей в море стала незакрытая крышка контейнера для отходов на судне. Такое нарушение было совершено по неосторожности. Виновное юридическое лицо признало себя виновным и сотрудничало.

Утечек нефтепродуктов в окружающую среду не обнаружено. Бутылки, выброшенные на берег, были немедленно собраны, а расходы по утилизации бутылок взяло на себя ответственное юридическое лицо.