Дело о взрыве в гараже: у пострадавшего нашли внушительный нелегальный арсенал

Сотрудники Бюро криминальной полиции Управления криминальной полиции Курземского регионального управления госполиции (КРУП) завершили расследование уголовного дела по факту хранения огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию, боеприпасов, пневматического оружия и взрывчатых веществ. Материалы дела переданы в прокуратуру.

В ноябре 2017 года Госполиция получила информацию от Службы скорой медицинской помощи о том, что в Лиепае в результате взрыва в гараже у мужчины оторваны пальцы. На месте происшествия — в гараже — было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, гранаты, патроны и компоненты для огнестрельного оружия.

Пострадавший объяснил сотрудникам Службы скорой медицинской помощи, что он гулял по лесу, проходил мимо костра, когда произошел взрыв. Однако сотрудники Бюро криминальной полиции Курземского регионального управления полиции установили, что мужчина пытался деактивизировать в гараже боевую гранту.

В ноябре 2017 года было принято решение отправить более 60 изъятых в гараже предметов экспертам Департамента криминалистики для проведения технической экспертизы. Согласно заключению экспертов, в число изъятых предметов входили различные взрывчатые вещества — патроны немецкого производства, снаряды с детонатором, артиллерийский патрон с детонатором, ракетные детонаторы, ручные гранаты, а также советские снаряды с детонаторами, артиллерийские детонаторы, минометные детонаторы, минометные мины, ручные гранаты, корпуса противотанковых ручных гранат, а также снаряды промышленного производства США и многое другое.

Также обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию и основных компонентов огнестрельного оружия, таких как автомат Судаева, карабин Мосина, стволы пулеметов Дегтярева, ствол автомата Шпагина, различные пистолеты и патроны.

В ходе следствия пострадавший сознался, что откопал оружие, патроны и взрывчатку в лесу, после чего сложил на хранение в гараже. В КРУП пояснили, что мужчина и ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. На время расследования к подозреваемому в незаконном хранении оружия была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.