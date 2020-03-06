Дело о взятках и мошенничестве в Детской больнице: приговор вступил в законную силу

В силу вступил приговор Пардаугавского суда Риги по делу о взяточничестве и мошенничестве в Детской больнице. Напомним, что по делу было заключено соглашение между прокуратурой и обвиняемыми о признании вины и применении наказания.

Предприниматель Александр Крейцер приговорен к условному сроку на четыре месяца с испытательным сроком восемь месяцев, 70 часам принудительных работ, денежному штрафу в размере 70 минимальных месячных зарплат (30 100 евро) и частичной конфискации имущества на сумму 60 870 евро.

Бывший член правления больницы, руководитель закупочной комиссии Арнис Крамзакс приговорен к лишению свободы на один год и три месяца условно с испытательным сроком в два года, денежному штрафу в размере 75 минимальных месячных зарплат (32 250 евро) и частичной конфискации имущества. У него будет конфискована машина Volvo S80 и 5691 евро.

Члена правления фирмы Projektu vadības un attīstības birojs Райтиса Муйжниекса суд приговорил к условному лишению свободы на один год с испытательным сроком на один год и 8 месяцев, денежному штрафу в размере 70 минимальных месячных зарплат (30 100 евро) и частичной конфискации имущества в размере 100 000 латов (142 287 евро) и 11 381 долларов США (10 544 евро).

Бывшего хозяйственного директора больницы Айвара Лисенко суд приговорил к условному лишению свободы на восемь месяцев, денежному штрафу в размере 30 минимальных месячных зарплат (12 900 евро) и частичной конфискации имущества в виде двух объектов в Айзкраукле и Скривери.

Сергея Кравцова суд приговорил к денежному штрафу в размере 18 минимальных месячных зарплат (7740 евро), инспектора Государственной пожарно-спасательной службы Юриса Шмитса — к 100 часам принудительных работ и возврату 1290 евро, нажитых преступным путем, Георгия Пименова — к 80 часам принудительных работ, а Михаила Крейцера — к 70 часам принудительных работ.

Кроме того, с нескольких обвиняемых солидарно взысканы убытки Детской больницы и процессуальные затраты в размере 130 497 евро.

Как сообщалось, Крамзаксу и Лисенко обвинения предъявлены в попытке мошенничества и во взяточничестве, Шмитсу — во взяточничестве, Пименову и М. Крейцеру — во взяточничестве. Крейцер обвиняется в поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Муйжиекс — в поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Кравцов — в мошенничестве.

Должностные лица Детской клинической университетской больницы в ходе закупок принимали решения в пользу одной строительной фирмы, искусственно завышали сметы на строительство объектов, а разницу присваивали.