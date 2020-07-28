Дело о взятке на границе: не заглядывай в холодильник — получишь 5 евро

В минувшую субботу на КПП "Силене" был задержан гражданин Литвы, который пытался подкупить латвийского пограничника.

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Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), при проверке грузового автомобиля, въехавшего на территории Латвии, пограничники обнаружили на сиденье 5 евро. Водитель попросил работников ГПС взять деньги и не проверять находящийся в транспортном средстве холодильник.

Как позже было установлено, 56-летний мужчина пытался ввести на территорию ЕС запрещенные продукты.

В отношении нарушителя начат уголовный процесс. После сделки с прокурором Даугавпилсской прокуратуры о признании вины водителю был назначен штраф в размере 10 минимальных зарплат — 4 300 евро.