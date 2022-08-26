Дело о взятке сотруднику Службы госдоходов: сумма может колебаться в размере 25 000 евро

В рамках расследования дела о взятке сотруднику Службы госдоходов (VID) фигурирует сумма не менее 25 000 евро.

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В минувший четверг KNAB сообщил, что 2 июня было возбуждено уголовное дело по подозрению в возможном взяточничестве в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По имеющейся в распоряжении LETA информации, на этой неделе Рижский

городской суд на этой неделе применил меру пресечения к начальнику одного из отделов Управления таможенно-налоговой полиции Интару Шталбергу. В ближайшие дни он сможет обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Согласно общедоступной информации, в прошлом году доходы Интарса Шталбергса составили 53 373 евро, из которых 34 316 евро — его зарплата в Службе госдоходов.

Ему принадлежат автомобили: Dodge Durango (1998 года выпуска),

Lincoln Navigator (1997 г.в.), Audi A3 (2004 г.в.), Jaguar XJ 4.0 (1999 г.в.). Также в его владении находится Infiniti FX 35 (2004 г.в.).

На банковском счете чиновник хранил в прошлом году 20 358 евро, а его долговые обязательства составляли 21 670 евро.