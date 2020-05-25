Дело о взятке в 1000 евро в полицейском участке Тейки дошло до суда
Foto: Valsts policija

Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, по которому теперь уже бывшая сотрудница отдела Уголовной полиции участка рижского микрорайона Тейка обвиняется в том, что она потребовала, а затем и приняла взятку в 1000 евро от подозреваемого по одному из процессов.

В обмен на взятку старший инспектор обещала принять благоприятное для подозреваемого решение по уголовному процессу, несмотря на то, что оно нарушало бы законодательство.

Рассматривать данное дело будет суд Видземского предместья Риги, экс-полицейской грозит от 2 до 10 лет тюрьмы. Случай был раскрыт благодаря действиям Бюро внутренней безопасности.

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