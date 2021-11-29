Дело о закопанном вместе с машиной бизнесмене: начинается суд над деловым партнером жертвы

В Курезмском районном суде в понедельник запланировано рассмотрение дела об убитом предпринимателе Айгаре Зикманисе. На скамье подсудимых за убийство 20-летней давности оказался бывший деловой партнер и приятель убитого — Марис Авижус (1964 г.р.).

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Напомним, 20 апреля 2017 года при проведении земляных работ в местечке Рийниеки Айзпутской волости в земле была найдена полностью закопанная автомашина Audi Coupe, в которой находились кости человека.

Полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования установлено, что в автомашине найдены останки Айгара Зикманиса — мужчина пропал без вести с 21 сентября 2000 года.

В 2000 году до своего исчезновения Зикманис вместе с партнером по бизнесу занимался лесоразработками. В ходе расследования установлено, что партнер по бизнесу — Авижус — связан с убийством.

По предположению полиции, между деловыми партнерами возник конфликт, связанный с бизнесом, и преступление совершено из корыстных побуждений: Зикманиса застрелили в машине, затем транспортное средство было закопано. Вскоре после этого Авижус сбежал из Латвии.

Свою вину в содеянном Авижус признал. Известно, что ранее он был судим, но судимость уже погашена.