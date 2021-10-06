Дело о закопанном вместе с машиной бизнесмене: обвиняемый может избежать наказания

В Курземский районный суд передано дело об убийстве, совершенном более 20 лет назад под Айзпуте. На процессе ожидается интрига — если защите удастся доказать, что преступление не связано с корыстными побуждениями, то мужчина, который в 2000 году застрелил и вместе с автомашиной закопал своего партнера по бизнесу сможет избежать наказания.

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Как отмечает "Курземес вардс", обвиняемый Марис Авижус прибыл в Лиепаю из нынешней страны проживания — Норвегии. Но за день до суда он почувствовал себя плохо — у него появились симптомы, которые могут свидетельствовать о заболевании Covid-19. Чтобы не подвергать риску участников процесса, судья принял решение отложить рассмотрение дела до 5 ноября.

До этого времени прокурор, обвиняемый и его защитник смогут продолжить прения о возможном соглашении, а именно, о признании вины и наказании. Обвиняемый в убийстве свою вину признает, но отрицает, что совершил его из корыстных побуждений.

Если Авижуса признают виновным в убийстве, то по этому делу еще несколько лет назад истек срок давности. Но мужчина обвиняется в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах, и у таких преступлений нет срока давности.

Напомним, 20 апреля 2017 года при проведении земляных работ в Рийниеки Айзпутской волости в земле была найдена полностью закопанная автомашина, в которой находились кости человека. Полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования установлено, что в автомашине найдены останки Айгара Зикманиса — мужчина пропал без вести с 21 сентября 2000 года.

В 2000 году до своего исчезновения Зикманис вместе с партнером по бизнесу занимался лесоразработками. В ходе расследования установлено, что партнер по бизнесу — Авижус — связан с убийством.

По предположению полиции, между деловыми партнерами возник конфликт, связанный с бизнесом, и преступление совершено из корыстных побуждений: Зикманиса застрелили в машине, затем транспортное средство было закопано. Вскоре после этого Авижус сбежал из Латвии.