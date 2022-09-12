Дело о закопанном вместе с машиной бизнесмене: судят делового партнера убитого

Через полторы недели будет 22 года, как в Айзпутской волости был убит бизнесмен Айгарс Зикманис. Об убийстве стало известно только весной 2017 года, когда при проведении земляных работ в земле нашли полностью закопанный автомобиль с останками человека.

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Как напоминает "Куреземес вардс", дело должно было быть передано в суд еще осенью 2021 года. Обвиняемый Марис Авижус приехал тогда на суд из Норвегии. Но за день до планируемого суда ему стало плохо — у него появились симптомы, которые могли говорить о ковиде. Поэтому Авижус в целях безопасности воздержался от появления в здании суда.

Позже суд пришлось перенести, потому что из-за проблем со здоровьем, обвиняемый не смог прибыть в Латвию. В итоге процесс мог начаться в четверг — так как Авижус все еще в Норвегии, на судебном заседании он будет присутствовать в режиме видеоконференции.

В обвинении указано, что Авижус обвиняется в намеренном убийстве в корыстных целях или в условиях, отягощающих виновность. По мнению прокуратуры, 21 сентября 2000 года в неточно выясненное время Авижус в своей собственности "Рийениеки", Айзпутская волость, с целью решить имущественные разногласия не менее одного раза выстрелил Зикманису в голову.

Авижус, признает вину лишь частично, то есть он не отрицает, что убил своего партнера по бизнесу, но ответил, что "это не было корыстью".Чтобы доказать, что мотив убийства не связан с корыстью, защитник Авижус попросил суд заслушать в общем сложности 17 свидетелей.

В четверг суд заслушал трех из них, остальные будут приглашены на следующее заседание суда, которое запланировано на 19 сентября.

Напомним, 20 апреля 2017 года при проведении земляных работ в местечке Рийниеки Айзпутской волости в земле была найдена полностью закопанная автомашина Audi Coupe, в которой находились кости человека.

Полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования установлено, что в автомашине найдены останки Айгара Зикманиса — мужчина пропал без вести с 21 сентября 2000 года.

В 2000 году до своего исчезновения Зикманис вместе с партнером по бизнесу занимался лесоразработками. В ходе расследования установлено, что партнер по бизнесу — Авижус — связан с убийством.

По предположению полиции, между деловыми партнерами возник конфликт, связанный с бизнесом, и преступление совершено из корыстных побуждений: Зикманиса застрелили в машине, затем транспортное средство было закопано. Вскоре после этого Авижус сбежал из Латвии.

Свою вину в содеянном Авижус признал. Известно, что ранее он был судим, но судимость уже погашена.